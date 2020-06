Corona + lerarentekort = niet alle scholen kunnen vijf dagen lesgeven

Politie vindt explosief materiaal in garagebox na tip over ontvoering

14:58 Bij een doorzoeking in een garagebox in Amsterdam-Noord na een melding over een ontvoering heeft de politie gisteren explosief materiaal gevonden. Het materiaal is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt, meldt de politie vandaag.