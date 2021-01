Corona verdringt illegaal gokken naar huiskamer: ‘Tienduizenden euro’s gaan rond’

In een weinig in het oog springende afhaalzaak in het centrum van Den Haag werd deze maand een illegale goktent opgerold. Het eethuis aan de Paviljoensgracht ligt er, net als zoveel zaken in coronatijd, verlaten bij. De deuren zijn gesloten en het licht is uit. In tegenstelling tot andere horecazaken die nog wel voor afhalen en bezorgen zijn geopend, is hier nu geen enkele activiteit te zien. Volgens een omwonende gebeurde er de afgelopen week helemaal niets.