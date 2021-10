Corona veroorzaakt scherpe tweedeling: ‘Mensen krijgen schurft aan ongevaccineerden’

Advocaat Nicolette Heijkant: ‘Ik bepaal of ik een prik wil, niet de overheid’

26 oktober Nooit en te nimmer zal Nicolette Heijkant meelopen in protestbetogingen en met rebellerende ‘wappies’ voelt ze ook geen enkele verwantschap. Maar als ongevaccineerde voelt de Dongense advocaat zich wel geroepen om te waarschuwen tegen een overheid die mensen ‘meer en meer’ de vrijheid ontzegt om zelf te beslissen of er een spuit in je arm wordt gezet. ,,In zo’n samenleving wil ik niet wonen.”