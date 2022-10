Corona voor veel mensen nu ver-van-mijn-bedshow: ‘Heb me toch al drie keer laten vaccineren...’

Vechtpar­tij bij partycen­trum loopt uit de hand: 20-jarige man overleden, twee gewonden

Een vechtpartij bij een partycentrum in Beverwijk is woensdagavond fataal afgelopen voor een 20-jarige man. Hij raakte op de Parallelweg gewond na een steekincident en is later op de avond in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Ook raakten twee mannen uit Den Haag en Purmerend gewond.

20 oktober