Corona zorgt ervoor dat politie het minder druk heeft: weinig ongelukken, geen voetbal en evenementen

,,Minder verkeer zorgt ook voor minder verkeersongevallen. De vrijgevallen capaciteit wordt zo verstandig mogelijk ingezet. Indien mogelijk worden er achterstanden dan wel verlofbergen weggewerkt.” Nuchterheid Corona of niet. Bij de politie draait alles gewoon door, zegt Dros. ,,Al houden we vandaag geen massale verkeerscontroles op de snelwegen om te kijken of iedereen zich aan de 100 kilometer houdt. Dat zou niemand in de samenleving begrijpen, denk ik. Collega’s treden echter op als dat moet. Ook in het verkeer.” Dros merkt tot nu toe vooral nuchterheid en gezond verstand onder zijn eigen mensen die op straat moeten werken. ,,Politiemensen zijn uit een bepaald hout gesneden. Zij zijn wel wat gewend.’’ ,,Als er een crisis is kunnen andere mensen een stapje terug doen, maar politiemensen niet. Dan moet je juist een stapje naar voren doen. Dit is zo’n periode. Ik heb ongelooflijk veel waardering voor al die politiemensen die gewoon aan het werk zijn. Ook zij lopen het risico lopen dat ze ziek worden.”

Agenten ziek

De politie geldt als vitaal beroep, agenten zijn onmisbaar. ,,Kinderen van collega’s kunnen daarom gewoon naar school en dagopvang. Dat is niet helemaal sluitend. Intern gaan we ook helpen, bijvoorbeeld met flexibiliteit met diensten als een vader of moeder het anders niet redt.”



De politie heeft zich terdege voorbereid, stelt Dros. ,, We functioneren zoals we altijd functioneren. Waar we nu druk mee zijn is onze eigen continuïteit voor de komende periode.’’



,,We houden rekening met scenario’s waarin ook steeds meer agenten ziek zijn geworden. We hebben heel precies uitgewerkt hoe we elkaar gaan helpen. De meldkamer moet bijvoorbeeld altijd operationeel blijven.”