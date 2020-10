Coronaboete van 390 euro betaald? Dan geen geld terug nu bedrag is verlaagd

Alle ziekenhui­zen moeten operaties afzeggen voor opvang coronapa­tiën­ten

17:46 Alle ziekenhuizen in Nederland moeten behandelingen en operaties uitstellen om coronapatiënten te kunnen opvangen. Daarmee gaan de ziekenhuizen een nieuwe fase in nu het aantal opnames maar blijft stijgen. Sinds vandaag liggen 1070 patiënten in het ziekenhuis en het eind van de stijgende lijn is volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) nog niet in zicht.