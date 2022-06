Coronagevallen schieten omhoog: ‘Basismaatregelen juist nu belangrijk’

Afgelopen nacht geen asielzoe­kers meer in tenten in Ter Apel, ‘maar dat geeft geen garantie voor vannacht’

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft in de nacht van zaterdag op zondag geen enkele asielzoeker de nacht hoeven doorbrengen in de sportzaal, in een tent of op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De afgelopen dagen was dat wel steeds het geval.

19 juni