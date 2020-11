CORONAKAART | Elf doden en weer méér besmettingen in regio, kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

Er werden in totaal negen mensen in het ziekenhuis opgenomen. Opvallend is het hoge aantal overlijdens dat is gemeld: 11 op 1 dag. Het gaat om drie inwoners van Arnhem, twee uit Oost Gelre en inwoners van Beuningen, Berkelland, Lingewaard, Utrechtse Heuvelrug, Wageningen en Zevenaar.



De meeste besmettingen werden de afgelopen 24 uur gemeld in de grote steden Nijmegen (65) en Arnhem (63). Ook in Rivierenland waren veel besmettingen. In Tiel zijn de afgelopen 24 uur 40 besmettingen gemeld. Gisteren waren dat er al 36. In West Betuwe, waren er meer dan dertig besmettingen, 33 in totaal.

Landelijk een daling

In heel Nederland heeft Het RIVM het afgelopen etmaal 7657 positieve coronatesten geteld, 112 minder dan gisteren toen er 7776 nieuwe gevallen waren. Sinds afgelopen vrijdag, toen er meer dan 11.000 nieuwe besmettingen geregistreerd werden, daalt het aantal positieve tests al.

81 minder patiënten in ziekenhuizen dan gisteren

In de ziekenhuizen neemt de druk iets af. Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt nu 2572, dat zijn er 81 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 1960 buiten de intensive care, 84 minder dan gisteren. Op de ic's is het aantal licht gestegen: daar liggen er drie meer dan gisteren, in totaal 612 mensen. Twee van de ic-patiënten zijn opgenomen in een Duits ziekenhuis.



In de afgelopen zeven dagen zijn er ruim 63.600 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn er meer dan 383.500 Nederlanders positief getest. Gisteren werd bekend dat het aantal nieuwe coronagevallen op weekbasis voor het eerst in twee maanden is gedaald. Het RIVM waarschuwde echter ook dat de daling nog niet hard genoeg gaat en dat het aantal besmettelijke personen hoog blijft.

Hoe ontwikkelt corona bij jou in de buurt?

Hoe ontwikkelt het coronavirus zich bij jou in de buurt? Gebruik de zoekbalk in de kaart om jouw locatie op te zoeken. De applicatie werkt het beste op desktop, op mobiel kan het laden enige tijd duren. Surf naar ad.nl/coronalocatie voor uitleg over deze interactieve kaart.

