CORONAKAART | Fors hogere besmettingscijfers in regio, negen doden; RIVM spreekt van ‘hoopgevend beeld’

RIVM-CIJFERSDOETINCHEM - De besmettingscijfers van de afgelopen 24 uur zijn in de regio fors hoger dan gisteren, zoals in Nijmegen, Tiel, Oost Gelre, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Winterswijk, Berkelland, Ede en Arnhem. Maar deze hele week springen met name Nijmegen, Berkelland, Tiel, Rheden, Westervoort en Wijchen er negatief uit: in zeven dagen tijd steeg het aantal positief geteste mensen er fors.

Het RIVM noteert voor vandaag landelijk een nieuw record van 11.141 coronabesmettingen maar dat komt deels door meer vertraagde meldingen en extra testen. Het instituut spreekt juist van een stabilisatie, een ‘hoopvol’ beeld.

Ook in de regio waar de Gelderlander verschijnt, lijken de voorbije 24 uur door die vertraging en extra testen fors meer besmettingen te zijn dan eerder deze week.

Meer zekerheid

Betrouwbaar zijn die cijfers dus niet helemaal. Meer zekerheid bieden de weekcijfers van deze week, vergeleken met die van vorige week. Daaruit blijkt dat bijvoorbeeld in Nijmegen het aantal besmettingen is gestegen van 485 naar 672. Maar dat in Tiel en Renswoude relatief gezien het hoogste aantal besmettingen is geteld. Het absolute aantal in Tiel steeg van 172 naar 249, in het kleine Renswoude van 9 naar 33.

Om de cijfers met elkaar te vergelijken kun je ze omrekenen naar het aantal inwoners. Dan zijn er in die gemeenten per 100.000 inwoners zo’n 600 mensen besmet. Ter vergelijking: in het veel grotere Nijmegen zijn dat er omgerekend ‘maar’ 355.

Het RIVM meldt negen overlijdensgevallen in de regio: in Berkelland (3), Zevenaar, Wijchen, Rheden, Ede, Cuijk en Aalten. Ziekenhuisopnames waren er onder meer voor meerdere inwoners van Wageningen (3), Nijmegen (2) en Boxmeer (2).

Een hoopvol beeld

In heel Nederland meldt het RIVM vandaag dus een nieuw record van 11.141 coronabesmettingen, deels door meer vertraagde meldingen en extra testen. Daarom spreekt het instituut van een stabilisatie, een ‘hoopvol’ beeld. Ook het aantal bezette ziekenhuisbedden vlakt af. ,,Dit kan het eerste effect zijn van de maatregelen.”

Volgens een RIVM-woordvoerder is er ondanks het grote aantal nieuwe gevallen geen reden voor paniek, hij noemt het beeld ‘hoopvol’: ,,Er zitten veel na-meldingen bij, meer dan normaal, dat zijn vertraagde rapportages. En de afgelopen dagen zijn de GGD’en ook meer gaan testen, het percentage positieve tests stijgt niet, maar blijft gelijk. Dus dat is positief. Nu moeten we ons allemaal aan de maatregelen blijven houden.” Bijna 1800 van de gemelde gevallen, 16 procent dus, zijn ouder dan twee dagen. Ook worden de testen nu sneller verwerkt, waardoor de besmettingen nu eerder in de statistieken komen.

Door de vertraagde rapportage is deze statistiek niet de enige betrouwbare graadmeter voor de stand van de epidemie. Daarvoor wordt ook gekeken naar de situatie in de zorg, en daar verandert de situatie al enige dagen weinig.

Momenteel zijn er 2385 coronapatiënten opgenomen, slechts eentje meer dan gisteren, zo meldt het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS). Daarvan liggen er 567 op de ic. De stabilisatie geeft een noodzakelijke ‘adempauze’ voor de artsen en verpleegkundigen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het LCPS. ,,We zien voor de derde dag op rij een afvlakking van de bezetting van klinische bedden. Dat is gunstig, en kan een eerste effect zijn van de maatregelen die ruim twee weken geleden zijn ingezet.” De komende dagen moeten bewijzen of die trend doorzet, aldus Kuipers.

Deze dagen zijn cruciaal voor het virusbeleid van de regering: als het effect van de semi-lockdown uitblijft, zijn hardere maatregelen nodig om de druk op de ziekenhuizen alsnog te verlichten.

Woensdag en donderdag waren de RIVM-statistieken nog vertekend door een ict-probleem, maar gemiddeld telde het instituut toen 9200 nieuwe besmettingen per dag.

RIVM-rekenmeester Jacco Wallinga zei eerder deze week ook dat de piek van de tweede golf in zicht is, al waarschuwden hij en Jaap van Dissel voor teveel optimisme: de daling tekende zich voorzichtig af, maar moest nog wel daadwerkelijk zichtbaar worden.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 87, het hoogste aantal sinds begin mei.

