CORONAKAART | Nijmegen en Montferland springen eruit: record aantal positieve testen in één dag

Ook Nijmegen piekt weer opvallend. Die gemeente telde 85 besmettingen. Het oude ‘record’ lag op 69.

Die toename is ook te zien in het totaal aantal besmettingen in de regio waar de Gelderlander verschijnt (globaal kop van Noord-Limburg, Land van Cuijk, een groot deel van Gelderland en een stukje Utrecht): dat lag de afgelopen 24 uur op 688, de afgelopen dagen schommelde het rond de 650.

Meer dan ooit

In Culemborg (28) en Bronckhorst (29) waren ook meer besmettingen dan ooit, terwijl in Oost Gelre 25) en Berg en Dal (21) de aantallen ook hoog blijven, gelet op de grootte van die gemeenten. Veenendaal (circa 60.000 inwoners) blijft eveneens een gemeente die steeds donkerder rood op de coronakaart kleurt. Al vijf dagen op rij ligt het dagelijks aantal besmetttingen per dag op een getal tussen de 40 en 70. De afgelopen 24 uur zijn er wederom 48 besmettingen bij gekomen. Afgelopen vrijdag werd bekend dat onder meer op een middelbare school in Veenendaal sprake is van een zogeheten cluster: een uitbraak onder meerdere leerlingen en docenten.

In Heumen en Renkum werden overlijdens gemeld, terwijl van de gemeenten Berkelland, Doetinchem, Ede, Lingewaard, Montferland, Oost Gelre en Nijmegen inwoners in het ziekenhuis terecht kwamen, in Nijmegen zelfs vijf.

8015 nieuwe positie coronatests

Over heel Nederland zijn er de afgelopen 24 uur 8015 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Het zijn er iets minder dan gisteren, toen er 8184 positieve tests werden gecommuniceerd. Wel is het in de ziekenhuizen wederom flink drukker.

Dat het aantal positieve tests is gedaald, wil niet meteen zeggen dat er sprake is van een ombuiging. De afgelopen twee weken waren er nog drie dagen waarop het aantal geregistreerde besmettingen daalde, om de volgende dagen weer verder te stijgen.

Wel vlakte de toename de laatste week al enigszins af: de groei lag gemiddeld genomen iets lager dan vorige week. Daarbij moet ook aangetekend worden dat er week op week meer getest wordt. Meer tests leiden tot meer positieve gevallen: een deel van de groei kon dus mogelijk verklaard worden door de toegenomen capaciteit bij de GGD's en de labs waar de tests geanalyseerd worden.

Veel meer tests

De afgelopen week zijn er in de GGD-teststraten wederom meer tests afgenomen. Het waren er tussen 12 en 18 oktober 311.188, meldt het overkoepelende GGD GHOR op de website. Dat zijn er ruim 30.000 meer dan vorige week en bijna 90.000 meer dan twee weken geleden.

Het aantal tests moet deze week verder groeien naar ongeveer 350.000 per week, meldt een woordvoerder. Die stijging wordt vooral mogelijk gemaakt door contracten die de Nederlandse overheid met buitenlandse labs sloot. Beschikbaarheid van tests was maandenlang een groot probleem, wat tot lange wachttijden bij de GGD’s leidde.

De hoop is dat die wachttijden dalen, en daarmee ook de periode dat mensen met klachten thuis moeten blijven in afwachting van een testuitslag. Begin oktober zat er gemiddeld 49 uur tussen het bellen voor een afspraak en de daadwerkelijke test, blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid. Daarna duurde het nog eens ruim 35 uur voor de uitslag er was. De quarantainetijd bedroeg daarmee dus ongeveer drieënhalve dag.

In de ziekenhuizen stijgt het aantal opgenomen Covid-19-patiënten verder door. Het zijn er vandaag 1738, 86 meer dan zondag. Daarvan liggen er 1359 op verpleegafdelingen, dat zijn er 71 meer dan gisteren. Op de intensive care liggen 379 coronapatiënten, 15 meer dan gisteren. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 184 in de kliniek en 38 op de ic.

Ook voor de ziekenhuisbezetting geldt dat die iets minder snel toeneemt dan een week geleden. Desondanks is de groei fors, en moeten ziekenhuizen steeds meer reguliere behandelingen uitstellen. Bovendien test steeds meer personeel positief: dat leidt tot uitval in de roosters.

