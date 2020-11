CORONAKAART | Twee plekken zónder nieuwe besmettingen; Kijk hier hoe het zit in jouw regio

ARNHEM/NIJMEGEN - De afname van het aantal nieuwe coronabesmettingen gaat in rap tempo door. In deze regio werden er ‘slechts’ 364 besmettingen gemeld. Zondag waren dat er nog 526. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt af.

Waren dat er afgelopen week dagelijks zo’n 10 ziekenhuisopnames gemeld, de afgelopen 24 uur werden er slechts 3 ziekenhuisopnamen geregistreerd in de regio’s Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Maasland, de Achterhoek en op Utrechtse Heuvelrug.

Vier mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het gaat om twee inwoners van West Betuwe en inwoners van Berkelland en Duiven.

Geen enkele nieuwe besmetting in twee gemeenten

De daling van het aantal positieve testen zorgt ervoor dat er in sommige gemeenten de cijfers zelfs volledig stabiel bleven. In zowel Renswoude als Sint-Anthonis kwam er geen enkele besmetting bij. Vanuit Arnhem zijn voor het eerst in drie weken minder dan dertig besmettingen gemeld, slechts 21.

In Nijmegen (49) en Ede (34) gaan de cijfers minder hard achteruit. Ook in West Betuwe (24) en Wijchen (17) loopt het aantal dagelijkse besmettingen nog niet heel hard terug.

Lockdown Achterhoek lijkt ver weg

Een verder regionale lockdown in de Achterhoek, waar de afgelopen tijd over werd gesproken , lijkt afgaande op de besmettingsaantallen weer een stuk verder weg. In de meeste gemeenten in de Achterhoek lopen de besmettingscijfers verder terug. In Doetinchem kwamen er 11 besmettingen bij. Het laagste getal in weken.

Gelderland niet uniek in positieve trend

In de rest van Nederland zet de daling in het aantal dagelijkse gemelde nieuwe besmettingen ook door. Het RIVM meldt over het afgelopen etmaal 4709 positieve tests, bijna 1000 minder dan zondag. Toen waren er nog 5703. Op 30 oktober werden de meeste besmettingen genoteerd: 11141. Het aantal besmettingen zit nu ongeveer op hetzelfde punt als op 7 oktober. Een week na die datum ging de gedeeltelijke lockdown in.

Iets meer mensen in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen is het de bezetting iets gestegen, met 22. Er liggen nu 1717 patiënten op een verpleegbed (plus 20) en 600 op de ic (+2). Het is de eerste stijging na vijf dagen van daling.