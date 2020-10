CORONAKAART | Veenendaal en Ede kleuren dieprood, meer ic-opnames dan voorspeld: kijk hier hoe het zit in jouw regio

Check hier jouw regioVEENENDAAL - Het RIVM meldt vandaag ruim 8700 nieuw gemelde coronabesmettingen in Nederland. De zoveelste forse stijging in de afgelopen tijd geeft aan dat het nog niet goed gaat.

In de regio turfde Veenendaal de voorbije 24 uur wederom 76 besmettingen, een bijzonder hoog aantal vergeleken met andere gemeenten in de regio. Afgelopen dagen kwam Veenendaal al in het nieuws vanwege verschillende brandhaarden. In Ede waren afgelopen 24 uur ook nog nooit zoveel besmettingen op één dag (73). Dat geldt ook voor Winterswijk (16).

In die laatste gemeente is het aantal nog relatief laag, maar in de Achterhoekse gemeente is de laatste week wel duidelijk een flinke toename te zien. In Veenendaal is het al langer mis: daar wordt nog onderzocht of er specifieke brandhaarden zijn waar de hoge aantallen besmettingen door te verklaren zijn, maar er zijn aanwijzingen dat het om groepen jongeren gaat.

Sinds gisteren telde de RIVM in het verspreidingsgebied van de Gelderlander (delen van Gelderland, Limburg, Brabant en Utrecht) tien overlijdens: in Beuningen, Doetinchem, Ede, Nijmegen, Oost Gelre, Winterswijk, Wijchen, Zevenaar en Wageningen (2). Die dagcijfers van de overlijdens zeggen overigens niet of alle sterfgevallen afgelopen 24 uur hebben plaatsgevonden: vaak is er sprake van een ‘inhaalslag’ in de registratie.

Nog hoger dan verwacht

Ook de prognoses van het aantal ic-opnames blijken anders uit te vallen dan de ziekenhuizen naar buiten brachten. Ruim een week geleden werden drie prognoses gemaakt, waarbij de laagste uitkwam op zo’n 350 ic-opnames van coronapatiënten bij het instellen van een intelligente lockdown. Vandaag wordt het aantal van 450 echter zelfs al overschreden. Dat aantal is zelfs nog hoger dan wat er verwacht werd als er geen enkele maatregel was genomen.

Het genoemde landelijke getal van 8764 nieuwe besmettingen is het ongecorrigeerde aantal. Daar zitten nog enkele meldingen tussen die bij eerdere dagen horen. Volgens het RIVM ligt het aantal nieuw gemelde besmettingen van vandaag op 8743, hoe dan ook een enorme stijging ten opzichte van gisteren: 8182.

In rap tempo

Sinds het weekend schommelde het aantal positieve testen elke dag zo rond de 8100, nadat het in de ruim twee weken daarvoor in rap tempo van zo'n 3200 naar tegen de 8000 was geklommen. Van tijd tot tijd maakt het aantal nieuw gemelde besmettingen ineens een flinke stap ‘omhoog’. Een week geleden steeg het aantal nieuw gemelde positieve testen ineens van zo'n 7305 naar 7833. Daarna duurde het vijf dagen om naar 8182 te stijgen om nu weer ineens een stuk sneller omhoog te schieten.

Het RIVM doet niet meer aan analyses van dagkoersen. ,,Want morgen kan het weer anders zijn,” aldus een woordvoerder. Wel zag het RIVM juist gisteren wat lichtpuntjes: de groei van het aantal positieve tests per week lijkt namelijk wat minder snel te gaan; twee weken geleden waren het er 27.000, vorige week 44.000. De stijging naar meer dan 8700 van vandaag is dus wel ‘een slecht begin van een nieuwe week'.

Het is nog altijd aan de vroege kant om de resultaten van de strengere maatregelen te kunnen zien. Een week geleden deed het Kabinet de horecadeuren weer op slot en werd bijna alle volwassenensport in groepsverband verboden. Wel gold tot die dag al langer een maatregelenpakket waarbij de horeca al vroeger moest sluiten. Dat zou al wel iets van verbetering moeten opleveren.

Ziekenhuizen komen steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal coronapatiënten. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 1943 coronapatiënten. Dat zijn er 84 meer dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).