CORONAKAART | Vier nieuwe coronadoden in regio, 5974 nieuwe besmettingen in dag tijd: kijk hoe het zit in jouw gemeente

Het RIVM meldt vrijdag 5974 nieuwe coronabesmettingen. Het is het hoogste aantal in een week tijd, en dus ook meer dan de 5725 van donderdag . Ook in onze regio blijft het aantal hoog. In Overbetuwe (22) en Winterswijk (12) is zelfs het hoogste aantal van de afgelopen twee weken geturfd.

Opvallend is dat ook in Ede (66), Arnhem (57) en Nederbetuwe (19) al weer meerdere dagen relatief veel positieve testen zijn. De hoge getallen van vrijdag zijn des te opvallender, omdat bij die van donderdag zo'n 1.000 in eerdere dagen zoekgeraakte besmettingen waren opgenomen. Dus de toename van het aantal besmettingen is waarschijnlijk nog groter dan het nu lijkt.

Het aantal coronopatiënten in ziekenhuizen neemt wel verder af. In totaal liggen er nu 1961 besmette mensen in het ziekenhuis, dat waren er donderdag 2030. Het is voor het eerst sinds 22 oktober dat er minder dan tweeduizend coronapatiënten in het ziekenhuis liggen.

Van de opgenomen mensen liggen er 547 op de IC, acht minder dan donderdag. Er werden 217 nieuwe patiënten opgenomen op de verpleegafdelingen, maar er zijn er dus meer ontslagen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de regio waren er nieuwe ziekenhuisopnames van bewoners van de gemeenten Winterswijk, West Betuwe, Montferland, Culemborg, Berkelland, Arnhem (allemaal 1) en Tiel (2).

Het aantal sterfgevallen steeg landelijk met 51. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag werden 75 sterfgevallen geregistreerd. In de regio ging het om mensen uit Ede en West Betuwe (allebei 1) en Arnhem en Gennep (allebei 2).

Meer dan gebruikelijk

Vrijdagochtend meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal sterfgevallen vorige week niet verder is gestegen, maar wel hoger blijft dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. De onderzoekers hebben nog niet in kaart waaraan die mensen zijn overleden, maar de stijging komt waarschijnlijk vooral door de tweede golf van het coronavirus.

Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen. Dat zijn er zo’n 650 meer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Sinds eind september overlijden er meer mensen dan normaal. De onderzoekers hebben hiervoor een vergelijking gemaakt met de sterftestatistieken in de vijf jaren hiervoor.

In dezelfde week zijn bij het RIVM 327 meldingen binnengekomen van mensen die zijn overleden aan Covid-19. De statistici verwachten dat het werkelijke aantal slachtoffers van het virus hoger ligt en dat het totale sterftecijfer van het CBS een indicatie geeft hoeveel hoger dat is.

Niet alle dragers van het virus zijn er namelijk ook op getest. Bovendien geldt er geen plicht om door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen door te geven en zit er soms vertraging in de registratie.

Aantoonbaar besmet

Sinds het begin van de uitbraak zijn tot nog toe meer dan 470.00 mensen in Nederland aantoonbaar besmet geweest met het virus, maar veel besmettingen zijn niet aan het licht gekomen doordat er veel minder werd getest aan het begin van de pandemie. Als het virus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, kan dit cijfer in de loop van volgende week uitkomen boven een half miljoen. Van ruim 8700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

