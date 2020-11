CORONAKAART: West Betuwe kleurt dieprood en Wageningen bant corona verder uit, kijk hier voor jouw regio

CHECH HIER JOUW REGIOHet aantal coronabesmettingen in de regio is de afgelopen 24 uur weliswaar weer met honderden gevallen gestegen, het goede nieuws is: de daling lijkt wel in te zetten en de hoogte pieken in veel gemeenten lijken te zijn bereikt. Het beste jongetje van de klas lijkt steeds meer Wageningen te worden

Uit besmettingscijfers die het RIVM zaterdag heeft gepubliceerd blijkt dat er sinds gisteren 603 positieve tests in Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, de Achterhoek, de regio Maasland (Cuijk-Boxmeer) en randje Utrecht bij zijn gekomen.

Gisteren waren dat er nog 622. Het aantal coronasterfgevallen dat het RIVM de afgelopen 24 uur gemeld heeft bedraagt vier personen. Het gaat om twee inwoners van Grave, één persoon in Lingewaard en één in de gemeente Rheden. Gisteren werden er nog opvallend veel coronadoden in onze regio gemeld, maar dat had ook met een administratiefout uit het voorjaar te maken.

West Betuwe gaat de slechte kant op, Wageningen opvallend goed

De gemeenten die nog steeds dieprood kleuren vanwege verhoudingsgewijs veel besmettingen op het totaal aantal inwoners zijn Berkelland, Berg en Dal, Cuijk, Grave en West Betuwe. Die laatste gemeente telde de afgelopen 24 uur 37 nieuwe positieve tests: een record aantal besmettingen. Wageningen doet het juist erg goed. Van alle (middel)grote steden heeft Wageningen verhoudingsgewijs al dagen het laagste aantal besmettingen per 100.000 inwoners, namelijk 22. Helemaal opvallend, omdat Wageningen net als Nijmegen een echte studentenstad is. Die laatste gaat ook steeds meer de goede kant uit. Nijmegen telt nu 32 besmettingen per 100.000 inwoners. Arnhem 36 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk ook daling zichtbaar

Het aantal nieuwe coronabesmettingen landelijk is met 578 gevallen gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend werden 6689 nieuwe infecties geregistreerd, gisteren waren dat er nog 7267. Ook daalt het aantal bezette ziekenhuisbedden gestaag.

Er zijn 73 sterfgevallen gemeld, 45 minder dan gisteren. Dat wil niet zeggen dat alle mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.



In de gemeente Rotterdam kwamen er afgelopen etmaal 421 gevallen bij. Amsterdam registreerde er 377 en Den Haag 201. Sinds het uitbreken van de epidemie zijn er 404.417 positieve tests geweest en 7960 door het RIVM bevestigde sterfgevallen.

Ziekenhuizen

Ook de druk die het coronavirus op de ziekenhuizen legt, neemt verder af. Er zijn 2384 coronapatiënten opgenomen, wat 61 minder is dan gisteren. Hiervan liggen 1782 patiënten buiten de intensive care, 60 minder dan de vorige dag. Op de intensive care liggen 602 mensen, dat is 1 patiënt minder dan gisteren.



In de regio kwamen er vier ziekenhuisopnames van inwoners uit Tiel (2), Veenendaal (1) en West Betuwe (1) bij. Ondanks de daling van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is de capaciteit van de intensive care geslonken. Dit komt doordat er een stijging is in het aantal patiënten die vanwege andere oorzaken op deze afdeling terecht zijn gekomen.



In het afgelopen etmaal zijn er 21 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 4 patiënten op de intensive care.

