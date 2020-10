CORONAKAART | Zeven sterfgevallen, kleine groei besmettingen; kijk hier hoe het zit in jouw regio

Het aantal coronabesmettingen in de regio in de afgelopen 24 uur iets gestegen. Werden er donderdag nog 706 bevestigde positieve testen gemeld, vrijdag waren het er 719.

Dat is nog altijd minder dan woensdag toen er 759 positieve testen van inwoners uit deze regio werden gemeld bij het RIVM. In verschillende gemeenten is duidelijk een afvlakking van de cijfers te zien. In Nijmegen groeit het aantal dagelijkse besmettingen niet hard meer en in Wageningen zijn er nadrukkelijk minder gevallen dan in de afgelopen weken.

Daarmee gaat het in de regio beter dan het landelijke beeld. De afgelopen 24 uur zijn er in heel Nederland 10.007 nieuwe positieve coronatests geregistreerd, al het zoveelste dagrecord van deze week. Het zijn er fors meer dan gisteren, toen er 9283 positieve tests werden gecommuniceerd. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In de ziekenhuizen stijgt het aantal bedden dat bezet wordt door coronapatiënten verder.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In deze regio zijn Arnhem zijn in de afgelopen 24 uur de meeste besmettingen gemeld: (76). Voor het eerst komt ook Tiel boven het aantal van dertig besmettingen per dag uit. In de stad aan de Waal kwamen er 31 besmettingen bij, drie meer dan een dag eerder.

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn al voor de derde dag op rij meer dan dertig besmettingen gemeld (32). In Veenendaal blijft het aantal besmettingen met 69 ook nog steeds hoog.

Zeven mensen overleden

De impact van het virus blijft daarmee groot. De overlijdens van maar liefst zeven mensen werden gisteren gemeld. Het gaat om inwoners van de gemeenten Doesburg, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wageningen. Acht mannen en vrouwen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege de klachten door het coronavirus.

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt 2073, 70 meer dan de vorige dag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Daarvan liggen er 472 op de intensive care, 9 meer dan de dag ervoor.

Er liggen daarnaast 476 non-Covid-patiënten op de ic, 16 meer dan gisteren.

Landelijke trendbreuk

De forse landelijke stijging in het aantal positieve tests vormt een trendbreuk ten opzichte van de ontwikkelingen eerder deze week. Toen kwamen er dagelijks honderd tot tweehonderd extra positieve gevallen bij. Nu is het aantal positieve tests op dagbasis met bijna tweeduizend gestegen ten opzichte van dinsdag.

Kritische grens

Eerder deze dag noemde een woordvoerder van de GGD een aantal van 10.000 besmettingen per dag als grens waarboven het ook lastig wordt om het bron- en contactonderzoek - dat in omvang al sterk is uitgekleed - vol te houden.

Een nuancering is wel op zijn plaats bij de stijging in het aantal positieve tests. Die wordt op langere termijn voor een deel verklaard door een toename in het aantal afgenomen tests. Begin deze maand werden er dagelijks minder dan 30.000 tests uitgevoerd, nu zijn dat er 50.000. Toch meldde het RIVM dinsdag dat het percentage van de tests dat positief uitpakt nog steeds niet daalt. Dat duidt erop dat het virus zich nog steeds verspreidt.

De cijfers tonen in elk geval aan dat het eerste maatregelenpakket van het kabinet, dat op 28 september inging en onder meer voorzag in sluiting van horeca vanaf 22.00 uur en een hernieuwde oproep tot thuiswerken, zijn doel gemist heeft. Over de effectiviteit van de gedeeltelijke lockdown zeggen de cijfers nog niets. Naar verwachting zou die zich vanaf zondag of maandag langzaam maar zeker moeten vertalen in andere - liefst dalende - besmettingscijfers.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © ROBIN UTRECHT/LocalFocus