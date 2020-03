Coronapatiënt in quarantaine in container bij brandweerkazerne

Peter (38) heeft het zwaar na Afghanis­tan: ‘Als ik mijn kinderen naar de crèche breng ben ik al moe’

12:47 Een flink deel van de Afghanistan-veteranen is ontevreden over de nazorg die destijds door Defensie is geboden. Omdat veel problemen pas jaren ná de uitzending aan het licht komen, blijkt het belangrijk ze later en langer in het vizier te houden. Zo blijkt uit onderzoek van het Veteraneninstituut in opdracht van het ministerie van Defensie onder 26.000 Nederlandse militairen.