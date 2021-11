Coronapatiënten van Limburg naar Noord-Nederland: ‘Het is een militaire operatie’

,,We hebben een extra bed vrij gekregen in Noord-Holland.” Geneeskundestudent Sander (24) kijkt naar de lijst patiënten die wachten op overplaatsing. Het zijn er vandaag 33, een deel staat al een dag aangemeld. Met name Limburg is oververtegenwoordigd. Sander: ,,We hebben contact gezocht met Limburg om te kijken in welk ziekenhuis overplaatsing het hardst nodig is.” Chef patiëntenevacuatie Bert Pronk knikt bedenkelijk. ,,Als zij vinden dat hun patiënten zo’n lange reis aan kunnen…”