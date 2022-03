Coronapiek medewerkers Brabantse ziekenhuizen: besmet personeel mag per direct aan het werk

Ziekenhuispersoneel dat positief getest is, maar zich prima voelt kan vanaf nu worden gevraagd tóch te komen werken. Het aantal besmettingen onder het personeel is zo explosief gestegen dat de Brabantse ziekenhuizen deze maatregel per direct invoeren. ‘Coronabeleid wordt griepbeleid om patiënten te kunnen blijven behandelen’.