Coronaprik en griepprik tegelijk of niet? Huisartsen zijn het er niet over eens

Angela raakte in 24 uur verlamd door zeldzame ziekte: ‘Ik dacht nog: die is gek! Ik moet naar mijn dochters’

Beroerd als ze was, meldde Angela van den Berg (30) zich anderhalf jaar geleden bij het ziekenhuis. Nog geen 24 uur later lag ze op het randje van de dood; zo snel en hard sloeg een zeldzame ziekte toe. Met alles wat ze in zich had, vocht ze om weer een beetje de ‘oude’ Angela te worden. ,,Ik kan mijn drie mooie meiden toch niet alleen laten.’’

7:46