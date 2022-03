Coronascepticus Willem Engel voor de rechter: hoe kansrijk zijn de zaken tegen hem?

Alarm in gevangenis­sen: berichten­ser­vi­ce van criminelen zo lek als een mandje

Het gevangeniswezen is in rep en roer: criminelen die vast zitten hebben vermoedelijk de kans om hun misdaadactiviteiten gewoon voort te zetten vanuit hun cel. Het berichtensysteem waarmee zij mailen met de buitenwereld, is zo lek als een mandje.

