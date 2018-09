Crimineel netwerk in Almelo ontmanteld met grote politieactie

Volgens de politie hebben bewoners mogelijk knallen gehoord, want speciale arrestatieteams hebben zich met behulp van explosieven toegang verschaft tot de panden. De burgemeester kan zich voorstellen dat bewoners van de actie in de vroege ochtend geschrokken zijn. Ze krijgen van hem een brief met een toelichting.



„De districtsrecherche doet al anderhalf jaar onderzoek naar hennepteelt en handel in deze wijk. Tijdens dat onderzoek zijn alleen in de afgelopen zes maanden al 18 wietplantages ontruimd”, zegt Jos Westerveld, teamchef van de politie in Almelo. „Ook kregen we zicht op een criminele organisatie die zeer georganiseerd samenwerkte. Het was nu tijd om alle verdachten aan te houden, na een lange periode van bewijsmateriaal verzamelen.” Volgens Westerveld bestaat de organisatie uit tientallen personen, die over de hele wijk verspreid wonen.