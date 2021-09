Criminele onrust na ‘vergisontvoering’, politie toont beelden van incidenten in Opsporing Verzocht

Op de beelden zijn twee verdachten te zien die op 14 augustus een auto tegen de gevel van een bedrijfspand in Zwijndrecht hebben gereden, waarna een brand een groot deel van het gebouw aan de Kreekweg in de as legde.

Ook zijn in het tv-programma beelden getoond van een verdachte die op zaterdag 28 augustus betrokken was bij een beschieting van een woning aan de Tromplaan in Hendrik-Ido-Ambacht.

Explosie

In Alblasserdam is de verdachte te zien die een explosie veroorzaakte bij een woning aan de Boezem. Dat gebeurde in het laatste weekend van augustus. Een dag later is in dezelfde plaats brand gesticht bij een pand aan de Edisonweg. Daarvan zijn twee daders op camera vastgelegd. Zij lieten onder meer een jerrycan met brandbaar vloeistof in het pand leeglopen.