Criminelen regelen vanuit cel dates via Instagram

Geen jongens- of meisjeskleding meer bij Hema, kleding wordt genderneutraal

6:47 Vanaf eind dit jaar verdwijnen de aanduidingen 'jongen' en 'meisje' van de verpakkingen en kledinglabels in de Hema. De keten stapt dan helemaal over op genderneutrale kinderkleding. Aanleiding is de groeiende behoefte aan 'stoerdere meisjeskleding'.