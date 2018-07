Crisis binnen FNV over cao streekvervoer

,,Het vertrouwen is compleet weggevaagd", schreven de kaderleden in een boze brief aan het hoofdbestuur. ,,We hebben negen dagen gestaakt voor noppes."

Al eerder was het vertrouwen opgezegd in Paula Verhoef, de onderhandelaar van de FNV in het streekvervoer. Na een aantal crisisgesprekken hadden de FNV-kaderleden op vrijdag 29 juni in drie pagina's uiteengezet waarom ze al maandenlang ontevreden zijn over Verhoef.