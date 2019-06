Crowdfunding voor de uitvaart van vermoorde gijzelaar Ewold Horn

Code oranje: Nederland maakt zich op voor noodweer

15:55 Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de storm die op komst is in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Voor de overige provincies geldt code geel. Vanwege de verwachte zware windstoten, hagel en onweersbuien rijden vanavond minder treinen in het oosten en zuidoosten van het land, meldt NS.