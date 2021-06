Cruciale slag politie in strijd tegen Breaking Bad in de polder: ‘grootste’ bouwer drugsketels gepakt

‘Nieuwe oplichting­s­truc’ waar politie voor waarschuwt ís helemaal geen truc, zegt Rabobank

16:09 De politie Barneveld waarschuwde dinsdagochtend op sociale media voor een nieuwe oplichtingstruc met bankpassen. Het blijkt echter niet om oplichting te gaan. De verstuurde brief is een echte brief van de bank, laat de Rabobank weten in een reactie.