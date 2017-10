Cruise naar het ziekenhuis: meer zieken dan ooit van vakantieschepen gehaald

,,Natuurlijk is er aan boord van een cruiseschip medische zorg. Er zijn artsen en verpleegkundigen. Op een luxe schip kunnen ze ook een röntgenfoto maken en wat laboratoriumonderzoek doen. Maar in geval van nood is de medische zorg natuurlijk beperkt.’’ Als de scheepsarts bepaalt dat de zieke bejaarde aan wal moet worden behandeld, dan probeert de kapitein in de dichtstbijzijnde haven aan te meren. Eurocross regelt dat er een ambulance klaar staat. Bij echt acute nood wordt er een helikopter ingeschakeld. De behandeling in het ziekenhuis is meestal het einde van de cruisevakantie. Het herstel duurt te lang of de boot is alweer vertrokken en onbereikbaar.



Sommige repatriëringen vanaf een cruiseschip die Eurocross uitvoert kosten meer dan 100.000 euro. Daar zitten de extra reis- en verblijfkosten van de partner bij. Bootsma wijst op het belang van een goede reisverzekering. ,,Nederlanders heten driedubbel verzekerd te zijn, maar op reis is dat niet altijd zo. We hebben nu een meneer op Madeira die onvoldoende is verzekerd. Zijn familie kan zijn kosten niet betalen. Wij willen helpen, maar dan moet de rekening wel betaald worden.’’