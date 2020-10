Da's schrikken! Wandelaar vindt 4 meter lange python langs de weg in Etten-Leur

Coronavirus LIVE | RedTeam: Sluit scholen direct voor twee weken!, Duits district in lockdown

16:32 De rechter heeft besloten dat de deuren in de horeca voorlopig gesloten blijven om het oplopend aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen. Er liggen vandaag 121 coronapatiënten meer in een ziekenhuis dan gisteren. 1859 in totaal. Daarvan liggen er 1440 op reguliere afdelingen en 419 op de ic's. Het sinds de zomer oplopende aantal besmette leerlingen in het voortgezet onderwijs is reden voor het RedTeam alarm te slaan. ‘Sluit de scholen direct voor twee weken’, roepen de onafhankelijke corona-experts. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog.