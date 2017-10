Daar gaat het geld van de Nederlandse Loterij dus heen...

Een vraag die leeft onder vrijwilligers bij voetbalclubs: gaan gelden zoals die van de Nederlandse Loterij naar ons, sporters die het hard nodig hebben, of profiteren de voetbalmiljonairs ook? Antwoord: de bijna 3,8 miljoen euro die in 2016 van de Nederlandse Loterij naar de KNVB ging, is bedoeld voor amateurverenigingen.



Zodra de winter begint, houdt iedereen van schaatsen, zegt Anton Spaan, trainer bij ASV Almere. ,,En in april gaan we allemaal inlineskaten.'' Spaan traint groepen en is binnen de vereniging als vrijwilliger actief waar nodig. ,,Ik zie mensen van 6 tot 80 jaar gedreven bezig met schaatsen. Allemaal op eigen niveau. De fondsen die van de Nederlandse Loterij bij de KNSB binnenkomen, hebben we nodig om de schaatsopleiding te financieren - het is een erg technische sport - en verenigingen te ondersteunen. Als ik de glimlach zie van mensen die genieten van de beweging en het ijs, is het voor mij goed.''