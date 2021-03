‘Dag lieve mensen’, riep Bibian haar vriend Menno die allerlaatste keer na. ‘Dat ging als een mes door mijn hart’

Coronavirus LIVE | Nederland liet miljoenen vaccins glippen, WHO wil extra onderzoek naar ‘ontsnap­ping’ virus uit lab

17:01 Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 2410, het hoogste aantal sinds 19 januari. In de afgelopen 24 uur is het aantal patiënten met 68 toegenomen. Het is bovendien de zesde achtereenvolgende dag waarop het aantal opgenomen coronapatiënten stijgt, sinds woensdag kwamen er 223 mensen bij. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.