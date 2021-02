Daling stokt: ziekenhuizen zien meer nieuwe coronapatiënten

Corona LIVE | Zorgwekken­de mutant van B.1.52 in zeker 14 landen opgedoken, ademtest binnenkort weer in gebruik

20:05 De nieuwste coronavariant die op een zorgwekkende manier is gemuteerd, is inmiddels aangetroffen in minstens veertien landen. Het RIVM meldde eerder dat de bewuste versie van het virus ook is opgedoken in Rotterdam-Rijnmond en Limburg Noord. En de ademtest die helpt corona te detecteren wordt op korte termijn weer in gebruik genomen, meldt de GGD Amsterdam. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.