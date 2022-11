Damian (11) is idolaat van tram en trein: ‘Als ik me verveel, ga ik metro’s kijken’

De Kralingse Damian (11) uit groep 8 weet zo ongeveer álles over de RET. De liefde voor het Rotterdamse vervoersbedrijf is zo groot, dat deze jonge tramofiel niet kan wachten tot hij oud genoeg is om zijn sollicitatiebrief te sturen. Want een tram besturen, dát kan hij al wel, denkt hij.

Als je vraagt waar hij woont, zegt Damian niet de Ringersplaats in Kralingen, maar ‘vlakbij metrostation Gerdesiaweg’. Een handige landmark om zijn huis te vinden. Maar voor Damian is het meer dan dat alleen. Hij zou er bijkans kunnen wonen, zó verliefd is hij op de RET. Al vindt hij de trams - in het bijzonder tram 2149 die meestal over lijn 24 van De Esch naar Holy kachelt - momenteel leuker dan de metro. ,,Dat is mijn absolute lievelingstram.”

Waar die liefde voor de Rotterdamse Electrische Tram vandaan komt? Damian kan er moeilijk de vinger op leggen. Maar volgens moeder Maja Lucic is het nooit anders geweest. ,,Als baby in de buggy was-ie al gefascineerd door treinen, trams en metro’s. Alles wat over rails rijdt eigenlijk, want met bussen heeft hij dan weer een stuk minder.”

Quote Amper zeven jaar oud wist ik al het verschil tussen de MG2/1 en de SG2/1 serie Damian , Jonge RET-fan

Waar andere kinderen misschien een passie voor dino’s of auto's hebben, waarbij ze alle soorten en merken uit hun hoofd leren, deed Damian dat bij de dienstregeling en het materieel van de RET. ,,Amper zeven jaar oud wist ik al het verschil tussen de MG2/1 en de SG2/1 serie, waarbij de eerste variant bijvoorbeeld geen knipperlichten aan de voorkant heeft en de ander wel. En o ja, waar de M-serie geen reclame heeft, heeft de S-serie die volop.”

‘Hij begint trots te ratelen’

De parate kennis die Damian in de loop der jaren heeft vergaard over de RET is verbijsterend. Gooi er een kwartje in en hij begint trots te ratelen. Over serienummers, dienstregelingen, rijroutes en eventueel verkorte of verlengde trajecten. Moeder Maja: ,,Ik zeg wel eens: wie Damian bij zich heeft, heeft geen reisplanner meer nodig. Ook al omdat hij via een app tig per keer dag live meekijkt waar zijn favoriete tram of metro zich op dat moment bevindt.”

Damian zelf, amper opkijkend van zijn laptop waarop hij tijdens het gesprek het ene na het andere tramsimulatiespel start: ,,In theorie zou ik nu al een tram kunnen besturen. Ik weet precies wat welk knopje doet, omdat ik daar dagelijks zo’n twee uur op oefen. En in het weekend bijna de hele dag. Maar ik zal toch eerst nog een paar jaar naar school moeten voordat ik écht op de bok van een tram mag plaatsnemen.”

Een school overigens waar Damian, ondanks dat hij slechts tien minuten lopen van de Hoflaan af woont, nooit met de benenwagen naartoe gaat. ,,In plaats daarvan pak ik altijd de metro van Gerdesiaweg naar Oostplein, om vanaf daar de tram naar Avenue Concordia te pakken.”

Quote Als ik me verveel, ga ik metro’s kijken Damian

Zijn belangrijkste bezit, op zijn mobieltje na waarop meer foto’s van RET-materieel dan van zijn moeder staan, is dan ook zijn ov-chipkaart. ,,Als ik me verveel, ga ik metro’s kijken. Gewoon om te zien hoe ze het station binnenkomen en weer vertrekken. En als familie uit Servië overkomt, neem ik hen steevast mee op een extra lange rondrit.”

Klasgenoten mogen hem daarom soms wat raar vinden. Puur omdat de gemiddelde 11-jarige nu niet bepaald zijn liefhebberij deelt. Maar dat deert Damian allemaal niets. Net zo min als dat de vraag wat hij wil worden hem parten speelt. ,,Trambestuurder dus.”

Grote wens

Zijn grote wens voor die langgekoesterde jongensdroom is echter om nu al eens mee te mogen rijden op tramlijn 24, liefst te beginnen in de remise. Ondanks verschillende belletjes naar de RET heeft zijn moeder dat echter nog niet kunnen fiksen. ,,Dus mocht de directie van het vervoersbedrijf meelezen; jullie zouden er een van jullie toekomstige werknemers erg blij mee maken. Hij springt dolgraag een keertje bij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.