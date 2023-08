Daní (26) moest zélfs in haar eigen stad haar grote B&B-liefde geheim houden: ‘Nooit meer weggegaan!’

Maandenlang hielden ze hun relatie geheim. Zelfs in haar eigen Zwolle moesten Daní Zijlstra (26) en haar nieuwe liefde Joy van Swieten (26) op hun hoede zijn. Fashion-influencer Daní groeide op in Nijeveen en vond de liefde in de RTL-zomerhit B&B Vol Liefde. ,,Mensen herkenden mijn schoenen bij zijn zwembad.’’

,,We nemen jullie mee in het verhaal,” vertelt Daní aan de telefoon over haar vlogs. Zij en Joy legden alles wat ze meemaakten vast, sinds op de berg in Málaga de vonk oversloeg.



De twee ondernemers waren allebei al actief op de socials en delen veel over hun leven. Daní had al 22.000 volgers op Instagram, dat is nu bijna verdubbeld. Joy heeft er 33.000.



Op YouTube posten ze inmiddels op een gezamenlijk account vlogs over hun belevenissen nadat de camera’s van het programma stopten met draaien.

Ontbijten naast de Sassenpoort

Te zien is hoe een slaperige Joy in Daní’s appartement vlak naast de Sassenpoort in Zwolle een ontbijt probeert weg te werken. En hoe hij een capuchon opzet tijdens een feestje in Scheveningen om maar niet herkend te worden.

,,De uitzendingen waren toen net begonnen, dus toen durfden we dat nog wel aan,” vertelt Daní. ,,Ik kwam pas als laatste langs, dus ik was nog niet op tv geweest, Joy nog maar een paar keer.” De relatie moest maandenlang geheim blijven.

Daní had het programma nog nooit gezien, maar haar vader – die groot fan is – stuurde haar in december 2022 het filmpje van Joy. ‘Echt een jongen voor jou, je moet je aanmelden,’ drukte hij zijn dochter op het hart.

Al maanden samenwonen

De styliste is niet vies van camera’s, maar televisie was wel even andere koek. Niks voor mij, dacht ze eerst. Maar de spiritually evolved B&B-eigenaar die eigenhandig een community uit de grond aan het stampen was in Málaga, was toch leuk genoeg om een kans te wagen.

Het was moeilijk om in Nederland te zijn, dus we hebben veel tijd doorge­bracht in Spanje Daní Zijlstra

Nog geen halfjaar later waren ze, na een weekje samen, smoorverliefd. Voor de kijker pas net bekend, maar het stel woont al maanden samen. ,,Het was moeilijk om in Nederland te zijn, dus we hebben veel tijd doorgebracht in Spanje. In mei vierden we vakantie op Ibiza en eind mei ging ik naar Málaga. Toen dacht ik: waarom blijf ik niet gewoon? Ik kan mijn werk op afstand doen en heb altijd in de zon willen wonen. Dus ik ben nooit meer weggegaan!”

In het dagelijks leven is Daní styliste. Dat deed ze eerder voor tv, tegenwoordig heeft ze vooral losse klanten zoals bands en dj’s. Daarnaast wil ze een agency beginnen die als schakel fungeert tussen stylisten enerzijds en merken en bedrijven anderzijds.

B&B te koop

Haar appartementen in Zwolle en Amsterdam zegde Daní op, Joy zette een deel van zijn B&B te koop en elders in Málaga vonden ze samen een plekje. Daní: ,,Op Joy’s B&B was het soms best druk en we vinden privacy wel belangrijk.”

Het werd nog wel even spannend toen juicekanalen hun foto’s op de socials begonnen te vergelijken. ,,Reality FBI had hele goede research gedaan. Die waren naar foto’s van mij van anderhalf jaar geleden gescrold en hadden mijn schoenen bij het zwembad gespot.”

Of ze net zo spiritually evolved is als Joy? ,,Ik kom uit een nuchtere familie, maar als ik bijvoorbeeld naar Walter keek kon ik daar wel van genieten, hartstikke mooi hoe hij dat doet. Iedereen heeft er een andere mening over, maar we moeten mensen in hun waarde laten. Voor nu betekenen de verschillen tussen Joy en mij alleen nog maar dat we elkaar versterken, we kunnen veel van elkaar leren.”

