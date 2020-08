Daniël (21) stak onder invloed van lachgas en drank 18-jarige vriend neer: familie wil miljoen euro

Eline (28) heeft zich neergelegd bij haar dood: ‘Maar hoop mijn lotgenoten nog mooi leven te bezorgen’

26 augustus Doordat Eline van der Wal (28) behalve nekinstabiliteit ook veel onderliggend lijden heeft, is ze zelf niet meer te genezen. Haar hart zit echter op de goede plek. Want de Apeldoornse springt nu in de bres voor lotgenotes die nog wél een levensreddende operatie kunnen ondergaan.