Daniël stomverbaasd, huis verhuurd zónder dat hij het wist: ‘Toeristen stonden al voor de deur’

Ook emotioneel tintje aan bezoek koning en koningin aan Deventer: ‘Ze straalde ’s middags nog’

14 september Dat de Oranjes wel wat met snelle auto’s hebben, bleek dinsdagmorgen in Deventer. Willem-Alexander en Máxima namen een kijkje bij Bella Macchina, de bijzondere garage met Italiaanse sportwagens en klassieke auto’s. In het Havenkwartier, het startpunt van het koninklijke werkbezoek aan Salland. Voor ondernemer Jan Nijland was de Oranje-tour ook emotioneel; eindelijk kon z’n ernstig zieke vrouw Laura weer in de zaak zijn. ,,Het is een superdag geworden.”