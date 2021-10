Daniëlle woont permanent op vakantiepark: ‘Als ik een strafbaar feit pleeg, dan is gemeente medeplichtig’

Ja, natuurlijk schrok ze zich rot van de brief van de gemeente Terneuzen. Een dwangsom van 25.000 euro, wanneer je juist op een vakantiepark woont omdat een gewone woning niet te betalen is.



,,Kijk, niemand zit voor zijn lol op Marina Beach in een stacaravan. Ik zou ook liever in een gewoon huis zitten. Maar dit komt nu goed uit.” Ze betaalt ongeveer driehonderd euro per maand. Groot is haar stacaravan niet maar wel een stuk gemakkelijker proper te houden dan een volwaardig huis. Maar niet lang meer als het aan de gemeente Terneuzen ligt.