Dankzij de hulp van de buurvrouw staan de tomaten er ook na de vakantie prachtig bij

Pauline heeft long covid: ‘Sterven en op ic liggen is veel beangsti­gen­der, maar dit is óók een groot probleem’

19 augustus De Houtense Pauline Doornekamp (38) stond midden in het leven, was directeur van een basisschool in Utrecht en hield ervan om altijd bezig te zijn. Daar is 1,5 jaar na haar coronabesmetting weinig van over. ,,Ik zat laatst een uurtje administratie achter de computer te doen. Snel daarna stortte ik in. Daar moet ik twee weken van herstellen.” En ze is niet de enige. Het RIVM is een onderzoek naar long covid-patiënten gestart.