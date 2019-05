Dankzij een zaag kan Leendert met zijn 1 meter 28 wél motorrijden

Woensdag 18 mei, 2011. Het is zes uur ’s avonds en Hans Schoonen is met de motor onderweg van zijn werk bij de politie in Driebergen naar zijn huis in Breugel. ,,Voor me ontstaat links ineens een file’’, vertelt hij terwijl hij het weer voor zich ziet. ,,Eén automobilist maakt een paniekstop, ik moet vol in de rem en ga onderuit. Daarna rijdt er iemand over me heen.’’ De zes uur die daar op volgen zijn een groot zwart gat in het geheugen van Hans. Hij wordt wakker in het ziekenhuis met vijf gebroken ribben, een klaplong, een gebroken schouderblad en een hersenkneuzing.



Door het hersenletsel kan de 57-jarige Hans nog altijd moeilijk dingen onthouden. Daarnaast heeft hij een verlamde rechterarm, omdat drie van de vijf zenuwstrengen afscheurden. Dat kan niet meer gerepareerd worden, vertelt Hans. Onlangs werd hij volledig afgekeurd. Hij glimlacht. ,,Maar ik wil absoluut niet zielig gevonden worden, hoor.’’



Bij Blixembosch in Eindhoven, waar hij revalideerde, vroegen ze hem vrij snel naar zijn persoonlijke doelen. ,,Ik zei meteen: ik wil weer motorrijden.’’ Bang om in de toekomst weer op te stappen, was hij totaal niet. ,,Je moet er niet vanuit gaan dat het fout afloopt. Je moet genieten. Voor mij is de motor vrijheid. Even een uurtje sturen, even je hoofd leegmaken.’’