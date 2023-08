Dappere vrouw (76) ging achter geroofde tas aan maar werd overreden door de dief: ‘Hij gaf heel hard gas’

Ze mag dan wel 76 jaar oud zijn, maar ze laat zich niet zomaar beroven. Op het moment dat haar handtas van haar schouder wordt gerukt, is ze vastberaden om haar spullen terug te krijgen. Ze gaat voor de auto van haar belager staan in de hoop hem te stoppen. Maar de vrouw wordt overreden en raakt daarbij ernstig gewond.

Minuten voor het vreselijke voorval, woensdag rond 15.00 uur, stond de vrouw nog met haar rollator aan de toonbank bij Slagerij Van Leeuwen aan het De Savornin Lohmanplein. Ze is daar een vaste klant. ,,Het is een vriendelijke vrouw die altijd wel even een praatje maakt”, zegt eigenaar Gerard van Leeuwen. ,,Ze komt zeker één keer per week langs.” Dit keer kocht ze een bami- en een andijviemaaltijd. Bij het verlaten van de winkel vergat ze nog haar portemonnee op de toonbank.

Pas toen aanhoudende sirenes klonken, merkte Van Leeuwen dat er zo’n honderd meter verderop iets afgrijselijks met de vrouw was gebeurd. ,,Ze stak de straat over toen van links een zwarte Honda kwam aanrijden”, hoorde hij van getuigen en familieleden van de vrouw. Politieagenten waren toen al op zoek naar het eerder gestolen voertuig.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm De vrouw werd aangereden achter het winkelcentrum. © Regio15

,,De man stapte uit en rukte zo haar handtas van haar schouder, waarna hij weer in de auto stapte. Maar dat liet ze niet zomaar gebeuren. Ze ging voor de auto staan in de hoop dat de man zou uitstappen. Meneer kreeg het benauwd en gaf heel hard gas. Ik dacht dat dit soort gekke dingen alleen in Amerika gebeuren.”

Een ooggetuige - die niet met haar naam genoemd wil worden - hoorde gegil toen ze een stukje verderop bij de bakker was. Toen ze in haar scootmobiel kwam aanrijden, zag ze de vrouw overreden worden. ,,Ik zag dat de auto in een parkeervak stond. De vrouw stond aan de passagierszijde van de auto, ter hoogte van de achterbank. De vrouw viel toen hij plotseling hard wegreed. Toen belandde ze onder de auto. Het was vreselijk om te zien. Hoe durf je zoiets te doen?”

Op de vlucht

Daarna sloeg de bestuurder in zijn voertuig op de vlucht. ,,‘Neem het kenteken op, neem het kenteken op’, riep ik nog. Maar de auto reed zó hard dat die al bijna bij de Groen van Prinstererlaan was. De vrouw was nog wel wakker, maar erg van streek.” Ze raakte bij de aanrijding zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Slager Van Leeuwen hoorde van haar familieleden dat het inmiddels ‘redelijk goed’ met haar gaat.

Een van de politiewagens die naar het incident uitrukte kwam onderweg naar de melding in aanrijding met een andere auto op de Laan van Meerdervoort. De brandweer moest de deur van de betrokken personenauto openbreken om de bestuurder ervan uit de auto te krijgen. Het slachtoffer raakte lichtgewond en ook de agent die in de politiewagen zat liep verwondingen op.

Nog diezelfde avond hield de politie rond 22.30 uur een 41-jarige man uit Poortugaal (een dorp in de gemeente Albrandswaard) aan. Hij werd gearresteerd in de Spionkopstraat (Transvaalkwartier) in Den Haag. De auto waarin de verdachte reed werd daar in de buurt teruggevonden. Het bleek om een gestolen voertuig te gaan. De verdachte zat donderdagmiddag nog vast en wordt gehoord, meldt de politie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AD

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.