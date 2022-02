Dat het ministerie aanpassingen in adviezen probeerde door te voeren, is schadelijk voor het vertrouwen

Drie gewonden door bijtende hond, koelbloedi­ge buurvrouw grijpt in: ‘Er is niks kwaads aan dat beessie’

Een spoor van bloed op de galerij van een flat, een hond die drie mensen ernstig verwondt en tal van agenten die het beest onder controle moeten krijgen. Het was donderdagochtend paniek én chaos in de Grote Beerstraat in Spijkenisse. Een buurvrouw bleef koelbloedig en greep in.

10 februari