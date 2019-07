Dát is balen! Geen of slechte wifi op de camping

De WK-finale van de voetballende dames sloeg de 17-jarige Sander twee weken geleden maar even over. Op zijn Franse camping – ergens in de Vogezen, vlakbij de stad Colmar – was wél gratis wifi-verbinding bij de receptie, maar die bleek nogal onbetrouwbaar. ,,Ik had de halve finale daar wel zitten kijken, maar het beeld haperde steeds. Ik wilde niet dat ik de finale zou zitten kijken en dat de verbinding dan ineens weg zou vallen”, verklaart hij. Uiteindelijk bleek het netwerk die hele avond plat te liggen, zo constateerde zijn vader toen hij even iets op zijn telefoon wilde opzoeken.