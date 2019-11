Dat Kim werkt als escortdame, vindt Duncan alleen maar opwindend

Elke week op sukkeldraf­je klein uurtje rennen net zo effectief als fanatiek joggen

11:20 Wie denkt dat een rondje joggen op een sukkeltempo geen zoden aan de dijk zet, heeft het goed mis. Want de buurvrouw die elke week op haar dooie gemak 8 kilometer loopt in een klein uurtje is nét zo gezond bezig als de buurman die twee keer per week met 13 kilometer per uur door het park raast. Misschien zelfs beter.