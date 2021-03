Dat politici als Kuzu bij bloot meteen aan seks denken, dat is pas walgelijk!

Zelden zag ik de voorman van Denk zo woest kijken en dat wil wat zeggen. Kuzu fulmineerde dat we onze kinderen moeten ‘beschermen’ en hij had het over kindermisbruik en porno. De SGP heeft schriftelijke Kamervragen gesteld want het is ‘walgelijk’ en volgens Forum voor Democratie schurkt de publieke oproep aan tegen het promoten van pedofilie. ‘Seksualisering van kinderen. Potloodventerij. Misdadig. Saneer de NPO!’, orakelde Baudet.



Wat is er in godsnaam aan de hand? Nou, er komt een nieuw programma op tv: ‘Gewoon. Bloot’. Daarin mogen kinderen uit groep 7 en 8 naakte volwassenen alles vragen over hun lijf. Een soort biologieles dus. In Denemarken is het een succes.



Het idee erachter: een stukje voorlichting en het besef dat iedereen er anders uitziet. Schaam je dus niet voor je lijf, want da’s nergens voor nodig. Een uitstekend format, zeker nu kinderen hun zelfbeeld toch al zo vaak naar beneden halen door de gefilterde nepheid op sociale media.