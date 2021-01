Dave zat op speciaal onderwijs. ‘Ook al zeggen mensen dat je niet slim bent, je kunt alles bereiken’

Pesterijen

Op school kon hij vroeger zijn draai niet vinden, vertelt Dave. ,,Ik ben drie maanden te vroeg geboren. Ja, ik was een couveusekindje. Daardoor heb ik last van concentratieproblemen. Om die reden ging ik naar het speciaal onderwijs. Op de lagere school begonnen de pesterijen. Waarom ze me pestten? Dat is moeilijk te verklaren, maar ik denk dat ze merkten dat ik met sommige dingen toch iets verder was dan de rest, waardoor ik een buitenbeentje werd en de kinderen en leraren me anders gingen zien.”



Als puber op de Praktijkschool wilde hij eigenlijk kok worden. ,,Ik leerde daar ook bakken en koken. Maar mijn boksleraar, ome Jan Schildkamp uit Hoogvliet, zei: ‘Ben jij mal! Ga maar lekker bij je vader werken!’ En dat heb ik gedaan.”