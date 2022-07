Daveney (20) viel bij haar opa en oma op de bank en werd nooit meer wakker: ‘Het gebeurde zo plots’

De teller van de inzamelingsactie staat inmiddels al op ruim 7000 euro. Bekenden en onbekenden voelen de pijn van de familie, die plots door moet zonder Daveney.

Het blonde meisje met de blauwe ogen, dochter en zus, dat zo volzat met plannen voor de toekomst, dat reageerde op huizen die te koop kwamen. Het meisje dat dacht aan kinderen met haar vriend, dat spontaan op een stoel kon springen om een dansje te doen.

Ze werd niet lekker

Daveney was in juni op vakantie met haar grootouders en haar vriend. Na terugkomst sliep ze nog een nacht bij hen. Maar bij opa en oma thuis werd ze niet lekker. Ze viel op de bank en stierf op 28 juni. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk.



,,Wij hoorden woensdagochtend dat ze was overleden”, vertelt overbuurvrouw Jill Koole (39), een van de initiatiefnemers van de doneeractie. ,,Woensdagavond stond de inzamelingsactie online.”

Quote Het hoort andersom. Kinderen horen hun ouders naar het graf te brengen Jill Koole

Ze is zelf moeder van drie kinderen, haar oudste is 15 jaar. Dit raakt haar in haar moederhart. ,,Heel erg. Als buurvrouw en als moeder. Het hoort andersom. Kinderen horen hun ouders naar het graf te brengen.”



Daar komt nu ook bij dat Daveney tót haar 18de een uitvaartverzekering had. Door een miscommunicatie staan haar ouders er nu echter grotendeels zelf voor.



Ze moeten zelf de kosten betalen, wel met een tegemoetkoming van de verzekering. Samen met haar buren, de familie Verheul, kwam Koole op het idee van een doneeractie. ,,Zo kunnen we iets doen.”

350 donaties

Inmiddels is er met 350 donaties dus ruim 7000 euro opgehaald. Het doel is om 10.000 euro in te zamelen. Doneren kan nog steeds, om zo de familie tegemoet te komen in de kosten voor de uitvaart.



,,Je merkt dat dit iedereen raakt. Daveney was zó jong. Het gebeurde zó plots. Ze viel neer en nu is ze er niet meer. Het is heel pijnlijk. Je hart breekt.”



De uitvaart is deze woensdag en die wordt groter en groter. Volgens Koole kunnen bloemisten in de buurt de aanvragen nauwelijks aan. De boeketten en rouwwerken worden na de bijeenkomst in het crematorium naar Kniertje gebracht, het monument van de vissersvrouw op de Scheveningse boulevard.

Quote Woensdag rijdt de rouwstoet daar ook langs. Dan gaat de winkel even dicht, zodat het personeel ook buiten kan staan om afscheid te nemen Jill Koole

Ja, Daveney was geliefd. ,,Ook bij haar werk bij een supermarkt. Daar is de verslagenheid ook enorm. Woensdag rijdt de rouwstoet daar ook langs. Dan gaat de winkel even dicht, zodat het personeel ook buiten kan staan om afscheid te nemen.”



Het brengt mensen samen. ,,Dit verbindt, hoe triest het ook is. Het raakt ons allemaal heel erg. Hebben het er elke dag over. Je staat ermee op en gaat ermee naar bed.” Juist ook omdat Daveney stierf op zo’n jonge leeftijd. Koole voelt intens mee met de moeder van het meisje. ,,Je kan je niet voorstellen hoe zoiets voelt.”

Zoveel steun

Dat er zoveel steun komt van alle kanten, is dan ook een troost. ,,Wij zijn heel erg blij. Ook dat er zo massaal gehoor wordt gegeven aan de inzamelingsactie. In zo’n situatie moet je je ook geen zorgen hoeven maken over geld. Daveney verdient een waardige en mooie uitvaart.”



Koole sprak onlangs nog met de moeder van Daveney. Het is een klap, ook voor de grootouders en haar vriend. ,,Ze zei dat ze zich zo gesteund voelt door alle lieve berichtjes van mensen. Het geeft haar kracht om door te gaan.”