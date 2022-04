David Moszkowicz (71) drie maanden na vader overleden aan lymfklierkanker

Drie maanden na het overlijden van zijn vader, advocaat Max Moszkowicz (95), is nu ook zijn oudste zoon David op 71-jarige leeftijd overleden. David Moszkowicz was al langer ziek. Hij leed aan lymfklierkanker, meldt De Telegraaf.

Lange tijd was David Moszkowicz net als de andere mannen in zijn familie strafadvocaat. In een maatschap, dat hij samen met zijn broer Max junior bestuurde, behandelde hij vooral veel cassatiezaken bij de Hoge Raad. Toen broer Bram moest stoppen met zijn werkzaamheden als advocaat, nam Moszkowicz veel van zijn zaken over.

Net als zijn broers Bram en Robert, werd David Moszkowicz - zoals dat heet - van het tableau geschrapt. Het hof van discipline, de hoogste tuchtrechter in de beroepsgroep, besliste in januari 2017 dat er bij hem sprake was van ‘een patroon van onprofessioneel handelen’.

David Moszkowicz kreeg sinds 2007 zeven keer een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing opgelegd. Het verwijt was dat hij afspraken tussen hem en zijn cliënten niet vastlegde, en zich niet verdiepte in een dossier. De druppel die de emmer deed overlopen voor de tuchtrechter, was het feit dat David Moszkowicz voor 1700 euro een Somalische familie bijstond van wie een lid was vermoord in Zwolle. Hij vertelde de Somaliërs niet dat hij ook de verdachte in de zaak bijstond.