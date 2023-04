De AIVD waarschuwt voor mensen zoals hij, maar Harry (60) is zich van geen kwaad bewust: ‘Wordt straks zo’n mooie wereld’

Weerbericht Koningsdag blijft droog, maar trek oranje trui aan

Koningsdag lijkt dit jaar vrij fris te gaan verlopen. Op dit moment verwachten de meteorologen van Weer Online middagtemperaturen van 11 graden in het Waddengebied, 13 of 14 graden in het midden van het land en plaatselijk 15 graden in het zuiden. Normaal gesproken ligt de middagtemperatuur de laatste week van april rond de 17 graden.