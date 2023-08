De belastingdienst agressief bij innen van geld? Dat is iets te gemakkelijk

Woede in kattenop­vang over wat kitten moest doorstaan: ‘Dit is meer dan verschrik­ke­lijk’

Drie kittens die uit een rijdende auto worden gegooid. Het is één van de vreselijkste dingen die Erik (64) en Agnes de Jong (54) hebben gehoord. Toch is het volgens hen afgelopen dinsdag gebeurd in Dronten. ,,Gelukkig heeft één kitten het overleefd, maar de andere twee zijn overreden”, zegt Erik.