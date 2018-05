De belevingsvlucht is geweest, en nu?

Zwaar onweer trekt over Nederland: code oranje voor deel van het land

12:43 Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor Noord-Holland, Flevoland en IJsselmeergebied. De waarschuwing is afgegeven wegens forse onweersbuien die gepaard kunnen gaan met windstoten tot 75 kilometer per uur. In de rest van het land geldt code geel.