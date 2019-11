De beste ziekenhuizen van Nederland en winnaars The Voice in De Ochtend Show to go

Verslaggever Hanneke van Houwelingen vertelt ons morgenochtend alles over de Ziekenhuis Top 100 in een nieuwe aflevering van De Ochtend Show to go. Boswachter Jerry Meijs en voormalig The Voice of Holland -winnaars Dennis van Aarssen en Jim van der Zee schuiven ook aan. De show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.

Morgen worden de twee winnende ziekenhuizen bekendgemaakt uit de Ziekenhuis Top 100. Verslaggever Hanneke van Houwelingen werkte mee aan het samenstellen van deze ranglijst en is bij ons in de studio. Verslaggever Peter Boender doet live verslag bij een van de winnende ziekenhuizen.



Steeds meer boswachters hebben te maken met fysiek en verbaal geweld. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuurmonumenten. Inger de Bruin van Natuurmonumenten vertelt ons meer over het onderzoek. Boswachter Jerry Meijs is bij ons in de studio om zijn ervaringen te delen.

Vrijdag start het tiende seizoen van The Voice of Holland. Het programma is wereldwijd nog steeds een hit en heeft al flink wat bekende namen opgeleverd. De twee meest recente winnaars van The Voice, Jim van der Zee en Dennis van Aarssen, zijn bij ons in de studio.



Philippe Schol (43), advocaat in Enschede, liep vanochtend op straat toen hij vanuit een rijdende auto werd beschoten. De Enschedeër raakte zwaargewond. We spreken met Tubantia-verslaggever Gerben Kuitert over de laatste details rond deze liquidatiepoging.

Daarnaast ligt de Sinterklaas-intocht in Apeldoorn onder vuur. De gemeente van Apeldoorn staat morgen voor de rechter omdat er alleen roetveegpieten te zien zullen zijn tijdens de landelijke intocht volgende week zaterdag. Johannes Rutgers, verslaggever van De Stentor, is bij deze rechtszaak en legt ons er meer uit over dit bezwaar.

Morgenavond komen AZ, Feyenoord en PSV weer in actie in de Europa League. Vooral bij de Eindhovenaren is het langzamerhand crisis na vier waardeloze wedstrijden. Sportverslaggever en clubwatcher Maarten Wijffels blikt met ons vooruit op de wedstrijd van PSV.

